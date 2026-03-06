Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

В Венгрии задержали экс-генерала украинских спецслужб по подозрению в отмывании денег

В Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег
Bryan R. Smith/AP

Экс-генерал украинских спецслужб и еще шестеро граждан Украины задержаны в Венгрии по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV), передает РИА Новости.

Налоговая служба рассказала, что ведет расследование уголовного дела по подозрению в отмывании денег.

«5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных денег, которые предназначались для перевозки в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии на Украину», — говорится в заявлении.

4 марта МИД Украины вызвал венгерского дипломата и выразил протест в связи с освобождением президентом РФ Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, мобилизованных в украинскую армию. После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Киеве полностью утратили здравый смысл.

Ранее в Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым».

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!