В Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег

Экс-генерал украинских спецслужб и еще шестеро граждан Украины задержаны в Венгрии по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV), передает РИА Новости.

Налоговая служба рассказала, что ведет расследование уголовного дела по подозрению в отмывании денег.

«5 марта 2026 года были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал украинской разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных денег, которые предназначались для перевозки в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии на Украину», — говорится в заявлении.

4 марта МИД Украины вызвал венгерского дипломата и выразил протест в связи с освобождением президентом РФ Владимиром Путиным двух закарпатских венгров, мобилизованных в украинскую армию. После этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Киеве полностью утратили здравый смысл.

Ранее в Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым».