Россиянам объяснили, как заставить УК вернуть деньги за плохую работу

Управляющие компании (УК) обязаны хорошо выполнять свою работу и компенсировать некачественно оказанные услуги. Проблемы, связанные с загрязнением подъездов и недостаточным отоплением в многоквартирных домах, регулируются законом. Об этом Life.ru сообщила арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

По словам эксперта, собственникам, желающим пожаловаться на услуги УК, в первую очередь необходимо задокументировать все нарушения с помощью фото и видео. Следует зафиксировать состояние подъезда и батарей и измерить температуру в помещении.

Следующим шагом должен стать акт, оформленный совместно с соседями. В нем нужно указать дату, время и суть нарушений, а также поставить подписи не менее трех жильцов.

Епифанова добавила, что проблему необходимо зафиксировать с помощью звонка в диспетчерскую службу УК. Также следует подготовьте претензию в адрес УК в двух экземплярах с регистрацией приема или отправкой заказным письмом. Важно отметить факты нарушений и приложить все имеющиеся материалы.

Специалист отметила, что следует требовать исправить ситуацию в течение 10 дней. Также нужно запросить перерасчет платежей с уменьшением до 30%. Компания обязана будет отреагировать за 3-10 рабочих дней и изменить начисления. Если ответ не поступает, нужно обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или портал ГИС ЖКХ. Они устроят проверку и наложат санкции.

«При отсутствии результата подайте иск в суд. Для сумм до 500 тысяч рублей обращайтесь к мировому судье. Требуйте вернуть переплату. Добавьте неустойку по ставке рефинансирования ЦБ после 30 дней задержки. Просите штраф в половину от суммы взыскания. Компенсируйте моральный ущерб. Госпошлина обычно не требуется для таких дел. Приставы обеспечат исполнение», — подчеркнула эксперт.

Доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О.Е. Кутафина Евгения Басос до этого говорила, что управляющую компанию (УК) могут оштрафовать на 350 тысяч рублей за неубранную от снега и наледи крышу дома.

Ранее россиян предупредили об ошибочных начислениях при онлайн-взысканиях долгов за ЖКУ.