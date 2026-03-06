Вяльбе раскрыла, почему Россию не любят

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Россию не любят из-за сохранения в народе традиционных ценностей. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы много говорим о двойных стандартах. Что сейчас в мире творится, однако и американские спортсмены, и израильские соревнуются. Россию не любили, не любят и любить не будут, потому что мы единственные уже, наверное, на этой планете остались нормальные во всех отношениях. Мы по-настоящему верующие. У нас есть семейные ценности, и мы любим свою страну», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал себя идеальным кандидатом на пост главы лыжной федерации России.