В Кремле высказалась о планах Финляндии разрешить транзит ядерного оружия

Песков: заявления о транзите ядерного оружия через Финляндию ведут к эскалации

Заявления правительства Финляндии о снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны приведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявление добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, спровоцированной действиями властей Финляндии. С ядерным оружием Финляндия угрожает нам. А если Финляндия угрожает нам, мы примем соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

Накануне телерадиокомпания Yle сообщила, что правительство Финляндии обсуждает возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны. Действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности.

6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что Хельсинки разрешат ввоз ядерного оружия на территорию страны. По словам главы ведомства, государство «готово к реакции со стороны России».

