Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

В Кремле высказалась о планах Финляндии разрешить транзит ядерного оружия

Песков: заявления о транзите ядерного оружия через Финляндию ведут к эскалации
Roman Naumov/Global Look Press

Заявления правительства Финляндии о снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны приведут к эскалации напряженности на европейском континенте. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Заявление добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, спровоцированной действиями властей Финляндии. С ядерным оружием Финляндия угрожает нам. А если Финляндия угрожает нам, мы примем соответствующие меры», — сказал представитель Кремля.

Накануне телерадиокомпания Yle сообщила, что правительство Финляндии обсуждает возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны. Действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию. Дискуссия ведется на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности.

6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что Хельсинки разрешат ввоз ядерного оружия на территорию страны. По словам главы ведомства, государство «готово к реакции со стороны России».

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!