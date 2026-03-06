Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

Юрист раскрыл, какой срок может получить экс-замминистра обороны Цаликов

Юрист Хаминский заявил, что Цаликову может грозить до 25 лет тюрьмы
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов может получить до 25 лет лишения свободы согласно правилам сложения наказаний по всем вменяемым ему статьям. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Следствие вменяет Цаликову 12 эпизодов растраты и легализации доходов, а также получение взяток и создание преступного сообщества. Совокупность этих обвинений предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. За организацию преступного сообщества, совершенного с использованием своего служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Вменяемые ему часть 4 статьи 160 и часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса относятся соответсвенно к категории тяжкого и особо тяжкого преступлений. При этом растрата наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, а получение взятки в крупном размере лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. По правилам сложения наказаний Цаликов может получить до 25 лет лишения свободы», — сказал он.

Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. 5 марта суд отправил экс-замминистра обороны под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год. До этого он вместе с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу работал в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения он стал депутатом Верховного хурала (парламента) Тывы и планировал занять должность сенатора в Совете Федерации от региона, но этого не произошло.

Ранее журналисты раскрыли, какой недвижимостью владеет Цаликов.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!