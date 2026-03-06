Юрист раскрыл, какой срок может получить экс-замминистра обороны Цаликов

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов может получить до 25 лет лишения свободы согласно правилам сложения наказаний по всем вменяемым ему статьям. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Следствие вменяет Цаликову 12 эпизодов растраты и легализации доходов, а также получение взяток и создание преступного сообщества. Совокупность этих обвинений предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. За организацию преступного сообщества, совершенного с использованием своего служебного положения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Вменяемые ему часть 4 статьи 160 и часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса относятся соответсвенно к категории тяжкого и особо тяжкого преступлений. При этом растрата наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, а получение взятки в крупном размере лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. По правилам сложения наказаний Цаликов может получить до 25 лет лишения свободы», — сказал он.

Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Его обвиняют в совершении 16 преступлений, в числе которых отмывание денег, растрата и взяточничество. По информации ТАСС, уголовное дело Цаликова связано со строительством объектов для Минобороны в различных российских регионах. 5 марта суд отправил экс-замминистра обороны под домашний арест на срок 1 месяц 29 суток.

Цаликов занимал пост замминистра обороны с 2012 по 2024 год. До этого он вместе с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу работал в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения он стал депутатом Верховного хурала (парламента) Тывы и планировал занять должность сенатора в Совете Федерации от региона, но этого не произошло.

