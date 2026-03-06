Президент Косово распустила парламент и назначила новые выборы

Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи распустила недавно избранный парламент и назначила новые досрочные выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание отмечает, что Османи распустила парламент 6 марта – спустя день после того, как законодатели не смогли избрать нового главу государства в установленный срок.

По информации Reuters, у парламента было время на выбор президента до конца 5 марта, однако правящая косовская партия «Самоопределение» не смогла обеспечить минимально необходимое число участников заседания и сплотить оппозиционных депутатов вокруг своего кандидата, спикера Ассамблеи Косова Глаука Конюфца. Агентство отмечает, что оппозиционные партии потребовали выдвинуть своего кандидата.

«Парламент, который не способен избрать президента, не может бесконечно затягивать этот процесс, как они сейчас это пытаются сделать», — заявила Османи.

Отметим, что в феврале 2026 года парламент республики Косово утвердил правительство республики по главе с премьер-министром Альбином Курти. Оно было избрано по итогам парламентских выборов, которые состоялись в декабре 2025 года и на которых победу одержало движение «Сопротивление».

Согласно законодательству Косово, парламент должен был избрать президента квалифицированным большинством голосов. Теперь же голосование провалилось и в республике состоятся новые выборы.

27 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что для вступления страны в Евросоюз главными проблемами являются дружественные отношения с Россией и с частично признанной республикой Косово. Также в феврале он допустил вступление Сербии в ЕС без права вето.

Ранее Вучич предрек Европе «энергетический ад».