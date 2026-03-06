В ФАС объяснили, законна ли реклама в Telegram

ФАС РФ выявила признаки нарушения рекламного законодательства в социальных сетях — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — в случае размещения рекламы на этих площадках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам «Инстаграм» и «Фейсбук», видеохостингу «Ютуб», ВПН-сервисам, мессенджерам «Телеграм» и «Вотсап» ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — сказали там.

В конце февраля глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если его администрация выполнит все поставленные перед ней условия.

Информация о якобы планируемой блокировке Telegram появилась в СМИ 17 февраля, первым такое сообщение опубликовал Telegram-канал Baza. Впоследствии «Российская газета» и «Комсомольская Правда» выпустили статьи по материалам ФСБ об уголовном деле в отношении основателя Telegram Павла Дурова, которого подозревают в содействии террористической деятельности. По данным спецслужбы, с 2022 года она предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.

