Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Бизнес

В ФАС объяснили, законна ли реклама в Telegram

ФАС: реклама в Telegram, YouTube и Meta имеет признаки нарушения закона
klevo/Shutterstock/FOTODOM

ФАС РФ выявила признаки нарушения рекламного законодательства в социальных сетях — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — в случае размещения рекламы на этих площадках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к социальным платформам «Инстаграм» и «Фейсбук», видеохостингу «Ютуб», ВПН-сервисам, мессенджерам «Телеграм» и «Вотсап» ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — сказали там.

В конце февраля глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что Telegram сможет продолжить работу в России, если его администрация выполнит все поставленные перед ней условия.

Информация о якобы планируемой блокировке Telegram появилась в СМИ 17 февраля, первым такое сообщение опубликовал Telegram-канал Baza. Впоследствии «Российская газета» и «Комсомольская Правда» выпустили статьи по материалам ФСБ об уголовном деле в отношении основателя Telegram Павла Дурова, которого подозревают в содействии террористической деятельности. По данным спецслужбы, с 2022 года она предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер.

Ранее Песков высказался о роли Кремля в блокировке Telegram.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!