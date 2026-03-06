Размер шрифта
В Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану

Политик Гросс: Владимир Зеленский хочет смерти Орбана
Petros Karadjias/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану смертью, и это – повод для Европы прекратить давать деньги главе киевского режима. Об этом в соцсети X написал австрийский политик и экс-кандидат в президенты страны Геральд Гросс.

«Зеленский хочет смерти Орбана. Невероятно. Наконец, прекратите давать этому коррумпированному человеку в Киеве деньги европейских налогоплательщиков», – отметил он.

В другом посте Гросс также назвал Зеленского «автократом» и «фашистской марионеткой брюссельской элиты», а также призвал не давать ему деньги.

«Хватит, Зеленский угрожает Орбану смертью. И крайне важно искоренить наркотики в украинском обществе. Сейчас это важно, как никогда. И, наконец, нужно спросить, кто в Европе получает деньги от Зеленского на распространение его пропаганды», — написал политик.

5 марта Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес Орбана, если Венгрия заблокирует выделение Украине кредита на €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал, что угрозы Зеленского в адрес Орбана показывают украинскую «культуру», и отметил, что ни одна страна не имеет права угрожать Будапешту. Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Зеленский, угрожая Орбану, перешел красные линии.

Ранее в Венгрии назвали Зеленского «клинически невменяемым».

 
