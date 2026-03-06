Размер шрифта
Комику Останину попросили ужесточить приговор

Прокурор попросил суд ужесточить приговор комику Останину на два месяца
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Прокурор попросил Мосгорсуд ужесточить приговор комику Артемию Останину. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор считает, что наказание Останину необходимо увеличить на два месяца — на срок 5 лет 11 месяцев. Известно, что на этом сроке обвинение настаивало еще в суде первой инстанции.

4 февраля Мещанский суд Москвы приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей. Также на срок три года ему запрещено администрировать сайты.

Решение обжаловали и защита, и обвинениее. Адвокат и сам Останин настаивают на оправдании. Следствие установило, что во время своих шоу Останин допускал высказывания, оскорбляющие чувства верующих, а также публично унижал людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы онлайн.

В своем последнем слове Останин слове отказался признавать вину. Он уверен, что суд должен был оправдать его, поскольку в его действиях нет состава преступления.

Ранее член СПЧ назвала слишком суровым приговор комику Останину.

 
