Венгерская оппозиция осудила угрозы Зеленского в адрес Орбана

Евродепутат Мадьяр: ЕС следует разорвать связи с Зеленским
Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» осудили угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

Так, евродепутат Петер Мадьяр, возглавляющий «Тису», предложил руководству Европейского союза (ЕС) разорвать все связи с украинским лидером, пока он не извинится перед Венгрией и не объяснит свои слова.

При этом в партии «Йоббик» отметили, что Венгрия после начала конфликта на Украине оказывала помощь многим гражданам республики.

«Йоббик» ожидает, что глава украинского государства откажется от своих слов и извинится за угрозы военной агрессии против страны, которая с начала войны предоставила убежище и протянула руку помощи многим беженцам с Украины», — говорится в заявлении партии.

Накануне Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды ВСУ. По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьер Украины раскрыл план Брюсселя по избавлению от Орбана.

 
