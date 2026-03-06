Размер шрифта
Песков отреагировал на угрозы Зеленского Орбану шуткой про статью НАТО

Песков пошутил о применении 5-й статьи НАТО из-за угроз Зеленского Орбану
Omar Havana/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «Вестей» Павла Зарубина, с иронией указал на необходимость применения 5-й статьи НАТО после угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Пора применять 5-ю статью НАТО», — сказал он.

5 марта президент Украины заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины. По словам Зеленского, адрес венгерского политика могут передать украинским военным, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз. В Госдуме считают, что жизнь Орбана находится в опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что угрозы Зеленского в адрес Орбана показывают украинскую «культуру».

Ранее Зеленский раскрыл сроки возобновления работы нефтепровода «Дружба».

 
