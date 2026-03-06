Число погибших в Иране достигло 1332 человек

Число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля достигло 1332 человек

Число погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану достигло 1332 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Иранского Красного Полумесяца.

«По данным Иранского Красного Полумесяца, с субботы в результате атак США и Израиля в Иране погибли по меньшей мере 1332 человека», — говорится в сообщении.

Al Jazeera также сообщает, что Иран объявил о постепенном восстановлении административной деятельности, несмотря на продолжающиеся удары со стороны США и Израиля. Начиная с воскресенья, 8 марта, все министерства, организации и исполнительные органы, расположенные в Тегеране, будут работать с 20% сотрудников на местах.

28 февраля был нанесен удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана, в результате чего погибли более 150 человек. Reuters сообщил, что военные следователи США считают вероятным, что американские войска несут ответственность за этот удар.

Ранее Иран заявил о гибели более 500 американских военных.