Рекламодателей призвали быстрее уйти из Telegram после заявления ФАС

Решение по поводу Telegram в России уже принято, государство просто дает время участникам площадки перейти на новые ресурсы. После заявления ФАС о незаконности размещения рекламы в нежелательном мессенджере, рекламодателям стоит поспешить и покинуть его, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой (ФРЦЭ) экономики Герман Клименко.

Возможность к адаптации на новых площадках может затянуться на месяцы, причем это новая ситуация, так как в случае с Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разъяснения по рекламе были даны оперативно и прямым указом, отметил эксперт. Сейчас же больше используется давление, чтобы пользователи постепенно уходили из Telegram.

«Я бы на месте площадок сворачивал деятельность в Telegram, каналы можно оставить, но рекламную активность надо урезать и не планировать эти доходы, — добавил Клименко. — Будем искать новые площадки и надеяться, что Max ей станет».

Рекламой при таких ограничениях могут счесть и ссылку на Telegram-канал. Это в целом большой намек площадкам и рекламодателям, которых торопят добровольно принять решение, подчеркнул эксперт. Хотя на данный момент юридически нет оснований считать Telegram ограниченным, но по факту к этому вопросу стоит отнестись с осторожностью, заключил Клименко.

Напомним, накануне ФАС сообщила, что считает незаконным размещение рекламы в мессенджере Telegram на фоне ограничений его работы. Также в ведомстве напомнили об ограничениях к соцсетям Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) , Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), видеохостингу YouTube, мессенджерам Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В связи с этим ответственность за размещение рекламы на этих площадках будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель, подчеркнули в ФАС.

