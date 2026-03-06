Открытки с 8 Марта — 2026: 90 картинок и поздравлений

Открытки и поздравления с Международным женским днем для мамы, жены, дочери, подруг и коллег

8 марта в России отмечают Международный женский день. Исторически праздник связан с борьбой женщин за свои права. Но со временем он стал днем представительниц прекрасного пола всех возрастов, когда принято говорить им комплименты, дарить цветы и подарки, проявлять внимание. К Международному женскому дню «Газета.Ru» подготовила красочные открытки и теплые поздравления, которые можно отправить родным и близким в мессенджерах или соцсетях.

35 открыток с 8 Марта

Если у вас нет возможности лично поздравить дорогих вам людей с праздником, поделитесь с ними красивой открыткой. Для этого скачайте картинку на смартфон или компьютер и отправьте в мессенджере. Чтобы поздравить сразу всех подруг и знакомых, опубликуйте понравившуюся открытку в социальных сетях.

Midjourney/«Газета.Ru»

55 текстовых поздравлений и пожеланий

Для мамы

* Мамочка, поздравляю с 8 Марта! Оставайся такой же красивой, нежной и заботливой! Желаю, чтобы каждый твой день был счастливым!

* Поздравляю с Международным женским днем! Спасибо тебе за то, что всегда переживаешь за меня и заботишься обо мне! Желаю, чтобы тебя окружали только добрые и любящие люди!

* Мама, с 8 Марта! Ты мой самый родной человек. Спасибо тебе за то, что я появился/появилась на свет! Желаю тебе радости и вдохновения каждый день!

* Мама, поздравляю с праздником! Пусть эта весна подарит мир и покой в душе, а также больше поводов собираться вместе!

* Поздравляю с Международным женским днем, мама! Здоровья, моя родная! Отдыхай от дел и забудь о хлопотах! Я обо всем позабочусь.

* Любимая мамуля, с 8 Марта! Спасибо тебе за то, что дала мне жизнь и воспитала! Желаю тебе идти по жизни только с улыбкой! Счастья и любви!

* Мамочка, с праздником! Пусть каждый день будет наполнен нежностью! Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня!

* Родная, с Международным женским днем! Твое тепло согревает меня, а вера придает мне сил! Спасибо тебе! Желаю, чтобы твое сердце пело от счастья!

Для бабушки

* Бабушка, поздравляю с 8 Марта! Спасибо тебе за все, чему ты научила меня! Оставайся такой же доброй, мудрой и заботливой! Пусть каждый день приносит тебе радость и улыбки близких!

* С Международным женским днем, любимая бабушка! Спасибо тебе за тепло, ласку и вкусные пироги — я до сих пор вспоминаю их вкус и аромат! Желаю тебе крепкого здоровья и спокойных счастливых дней!

* Бабулечка, с 8 Марта! Ты сердце нашей семьи. Спасибо за твою любовь и поддержку! Пусть в твоей жизни будет больше светлых моментов, а мы об этом позаботимся!

* Дорогая бабушка, поздравляю с праздником! Пусть эта весна принесет тебе тепло, уют и много приятных встреч с близкими! Люблю тебя!

* Бабушка, с Международным женским днем! Пусть родные чаще радуют тебя вниманием и заботой! Отдыхай и наслаждайся каждым днем!

* Любимая бабушка, с 8 Марта! Спасибо за твою мудрость и доброту! Желаю тебе здоровья, душевного спокойствия и радости в сердце!

* Бабулечка, с праздником! Пусть каждый день будет наполнен теплом, нежностью и хорошим настроением!

* Бабуля, с 8 Марта! Твоя забота и любовь всегда бесценны для меня. Пусть твое сердце будет спокойно за нас! Здоровья тебе, моя родная!

Для жены

* Любимая, с 8 Марта! Спасибо тебе за любовь, страсть и за тепло, которым ты наполняешь наш дом! Пусть каждый день приносит тебе счастье, а с меня — все остальное!

* С Международным женским днем, моя родная! Спасибо тебе за то, что вдохновляешь меня и поддерживаешь во всем! Желаю, чтобы наша любовь с каждым годом становилась только сильнее!

* Женушка, с 8 Марта! Ты — хранительница нашего очага и главный человек для меня и наших детей! Спасибо тебе за заботу, любовь и веру в наши силы! Пусть в твоих глазах всегда светится счастье!

* Любимая, поздравляю с праздником! Пусть эта весна принесет нам еще больше тепла, объятий и незабываемых моментов вдвоем!

* Единственная моя, с 8 Марта! Даже в самый сложный момент помни: ты делаешь мой мир ярче и наполняешь его смыслом. Желаю тебе чувствовать мою любовь каждый день!

* С Международным женским днем, любимая! Сегодня нас разделяет расстояние, но хочу сказать: спасибо за уют, который ты создаешь, и за любовь, которую даришь! Пусть наше счастье будет вечным!

* Любимая, с праздником! Пусть в нашем доме всегда царят любовь, гармония и взаимная поддержка!

* С 8 Марта, любимая! Спасибо за то, что когда-то выбрала меня, стала моей опорой и поддержкой! Обещаю беречь нашу любовь и разжигать ее с новой силой каждый день!

Для дочери

* Доченька, с 8 Марта! Горжусь тобой каждый день! В нашей семье ты как свежий, легкий ветерок, приносящий радость и вдохновение! Оставайся такой же, и пусть тебе сопутствует счастье!

* С Международным женским днем, родная! Ты наполняешь наш дом радостью и светом. Пусть впереди тебя ждут только яркие победы и счастливые моменты!

* Любимая доченька, с 8 Марта! Ты — наша радость и наша гордость! Спасибо тебе за твою искренность и энергию, пусть все твои желания исполняются!

* Доченька, поздравляем с праздником! Помни, что твоя улыбка способна разогнать любые тучи! Пусть твои мечты сбываются без усилий, а жизнь радует счастливыми событиями!

* Родная, с Международным женским днем! Мы бесконечно гордимся тобой! Желаем тебе легкости, уверенности в себе и вдохновения на новые свершения!

* С 8 Марта! Ты наша любимая доченька и пример для подражания! Пусть твой путь будет светлым, а близкие люди помогают осуществлять самые смелые желания!

* Доченька, с праздником! Ты наша надежда и радость. Спасибо, что даришь нашей семье тепло и свет!

* С 8 Марта, любимая дочка! Помни, что мы всегда рядом и верим в тебя! Ты — наше счастье и самая большая гордость!

Для сестры

* Сестренка, с 8 Марта! Спасибо, что с самого детства всегда понимала и поддерживала меня! Пусть в твоей жизни будет много счастья, любви и ярких эмоций!

* С Международным женским днем, родная! Спасибо тебе за понимание, тепло и готовность прикрыть перед родителями! Желаю, чтобы каждый день приносил тебе радость и вдохновение!

* Любимая сестра, с 8 Марта! Я горжусь тобой и восхищаюсь твоей силой! Пусть все твои мечты обязательно сбываются!

* Сестренка, поздравляю с праздником! Помни, что я люблю и ценю тебя! Желаю тебе счастья, которое не знает границ!

* Родная, с Международным женским днем! Пусть в твоем сердце всегда живут гармония и уверенность в себе!

* Сестра, с 8 Марта! Ты всегда была для меня примером! Желаю тебе легкости и женского счастья!

* Сестренка, с праздником! Пусть весна принесет тебе новые поводы для искренней улыбки! Обнимаю тебя, моя родная!

* С 8 Марта, любимая сестра! Спасибо, что ты есть в моей жизни! Пусть впереди будет только светлая и счастливая дорога!

Для подруги

* Подружка, с 8 Марта! Спасибо тебе за поддержку, которую ты оказываешь мне в самые разные моменты жизни! Пусть в твоем сердце всегда будет много радости и любви!

* С Международным женским днем, дорогая! Ты умеешь понимать меня без лишних слов! Желаю, чтобы рядом с тобой были такие же чуткие и искренние люди!

* Любимая подруга, с 8 Марта! Спасибо тебе за то, что умеешь хранить секреты и всегда остаешься моей надежной опорой! Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем!

* Подружка, с праздником! Ты рядом и в печали, и в радости — я это ценю и бесконечно тебе благодарна! Пусть судьба щедро наградит тебя теплом и светлыми днями!

* С 8 Марта! Спасибо за твою честность в сложных моментах, искреннюю радость за меня и смех до слез! Пусть впереди у нас будет еще больше поводов для счастливых встреч!

* Дорогая, с Международным женским днем! Пусть я не так часто тебе это говорю, но твоя поддержка придает мне сил и уверенности! Желаю, чтобы ты сама всегда чувствовала заботу и любовь!

* Подруга, с 8 Марта! Я рада, что в моей жизни однажды появился человек, которому можно доверить самое сокровенное, — это ты! Пусть твоя жизнь будет такой же светлой и надежной, как наша дружба!

* С праздником, подружка! Спасибо, что всегда находишь слова поддержки и остаешься рядом в любой ситуации! Пусть счастье преследует тебя каждый день!

Для коллег и партнеров

* С 8 Марта! Спасибо за готовность всегда прийти на помощь и поддержать в работе. Пусть впереди вас ждут новые профессиональные достижения и заслуженные успехи!

* С праздником! Благодарю за понимание и теплую атмосферу, которую вы создаете в коллективе. Пусть работа приносит радость и уверенность в завтрашнем дне!

* С 8 Марта! Ваша поддержка и отзывчивость заслуживают самых искренних слов благодарности. Желаю гармонии в семье и счастья в доме!

* Поздравляю с Международным женским днем! Пусть профессиональные успехи гармонично сочетаются с личным счастьем и внутренним спокойствием!

* С праздником! Спасибо за взаимопонимание и умение находить решения даже в сложных ситуациях. Желаю благополучия, тепла и семейного уюта!

* С 8 Марта! Пусть работа открывает новые возможности, а в личной жизни царят любовь и радость!

* Поздравляю с праздником! Желаю уверенности в своих силах, ярких карьерных побед и настоящего женского счастья!

История Международного женского дня

В первый весенний месяц мир чествует девочек и женщин по всему миру. Международный женский день отмечается 8 марта и у большинства ассоциируется с красотой, весенними цветами и хорошим настроением. Однако у происхождения праздника есть несколько версий, и одна из них восходит к середине XIX века.

По одной из версий, 8 марта 1857 года в Нью-Йорке состоялся «марш пустых кастрюль», в рамках которого сотрудницы текстильной промышленности выступали за равноправие, против низких зарплат и сложных условий труда. Чтобы привлечь внимание, участницы марша стучали половниками по пустым кастрюлям, создавая громкий звук.

По другой версии, более распространенной, появление праздника инициировала немецкая коммунистка Клара Цеткин в 1910 году — тогда она предложила учредить международный женский день, когда женщины смогут устраивать митинги для привлечения внимания общества к социальным проблемам. Ее поддержали, и уже через пару лет Женский день проводили в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландах, России, США и Швейцарии. Женщины выступали за предоставление избирательного права, увеличение зарплат до уровня мужских и сокращение рабочего дня.

Со временем праздник стал еще более популярным, и в 1975 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 8 марта днем борьбы за права женщин во всем мире.

Как отметить Международный женский день

В 2026 году Международный женский день, отмечаемый 8 марта, выпадает на воскресенье. В честь праздника выходной праздничный день переносится на понедельник, 9 марта. Поэтому россияне отдохнут три дня подряд — 7, 8 и 9 марта.

В Международный женский день принято проявлять заботу и внимание к близким женщинам. Для этого:

* Купите букет цветов. Для поднятия настроения виновнице торжества вручите тюльпаны (главный символ праздника), мимозы или другие весенние цветы. Если у женщины есть любимые цветы, лучше подарить их.

* Подготовьте подарок. Необязательно дарить на 8 Марта что-то дорогое — главное, чтобы ваш презент понравился. Вспомните, что она любит.

* Сделайте дома уборку. Лучший способ поднять настроение хозяйке домашнего очага — освободить ее от домашних забот.

* Украсьте дом. Купите красивые гирлянды, воздушные шары и украсьте ими интерьер. Но не переусердствуйте: пространство должно радовать глаз, а не напоминать детский день рождения.

* Приготовьте праздничный завтрак или обед. Если хотите порадовать супругу, дочку или маму с самого утра, приготовьте вкусный завтрак. Даже если он выйдет не совсем удачным, ей будет приятно!

* Сходите в кино, на выставку или туда, куда хотела бы женщина. Проведите день так, как хочет она — все-таки 8 марта бывает раз в году!

* Поужинайте в ресторане. Завершите прекрасный день вкусным ужином. Так праздник точно запомнится и будет ассоциироваться с приятными моментами!