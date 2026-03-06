Стало известно, когда в Дубае закончится запас свежих продуктов

В Дубае свежих продуктов, которые зависят от внешних поставок, осталось примерно на десять дней. Об этом сообщил глава логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль, слова которого приводит немецкое издание Heute.

Он пояснил, что закрытие аэропортов и нарушения работы транспортных цепочек, возможно, приведут к дефициту товаров в странах Персидского залива. По словам Пауля, доставлять продукты в город можно и сухопутным путем из Саудовской Аравии, однако имеющихся мощностей для этого вряд ли хватит. Он добавил, что при сохранении длительного кризиса могут быть перебои с продуктами и другими товарами, что отразится на ценах и доступности товаров в регионе.

До этого сообщалось, что жители Дубая получают оповещения о возможной ракетной угрозе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее многодетная семья из РФ застряла в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке.