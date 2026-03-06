В Российском союзе туриндустрии посчитали убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке

Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей к 8 марта. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор Space Travel Артур Мурадян, пишет ТАСС.

«Каждый следующий день сумма увеличивается в среднем на полмиллиарда. <…> Поэтому совокупный объем легко может превысить 10 млрд рублей к этому воскресенью», — сказал он.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Накануне сообщалось, что россиянка, прилетевшая из Дубая, купила семь билетов в надежде покинуть Эмираты. По словам Марины, ей пришлось самостоятельно искать пути выезда из страны с учетом военной ситуации. Она заявила, что заранее купила билеты в разные города, уточнив, что билеты были возвратные. В итоге туристка попала на вывозной рейс из ОАЭ. Утром 5 марта самолет с россиянами, застрявшими на Ближнем Востоке, приземлился в столичном аэропорту.

Ранее дочь певца Дмитрия Маликова сообщила об эвакуации в аэропорту Дубая.