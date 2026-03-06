Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Мужчина украл ювелирные украшения с иконы Николая Чудотворца в Иркутске

В Иркутске мужчина украл ювелирные украшения с иконы Николая Чудотворца
Telegram-канал МВД38

В Иркутске неизвестный пришел в храм и украл ювелирные украшения с иконы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Спасской церкви. Неизвестный мужчина забрал золотые и серебряные изделия, пожертвованные верующими в дар особо почитаемой в храме иконе Николая Чудотворца — среди похищенного крестики и цепочки.

Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчине на вид 35-40 лет, его рост около 170-175 см, темные короткие волосы. Вор был одет в черную куртку, темную кофту и светлые джинсы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками преступника.

До этого воры проникли в комнату пенсионера в петербургской коммуналке и украли икону 19-го века. Потерпевший оценил материальный ущерб в 208 тысяч рублей.

Ранее стала известна судьба цыгана, укравшего икону из челябинского храма во время крещения.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!