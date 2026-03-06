В Иркутске мужчина украл ювелирные украшения с иконы Николая Чудотворца

В Иркутске неизвестный пришел в храм и украл ювелирные украшения с иконы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Спасской церкви. Неизвестный мужчина забрал золотые и серебряные изделия, пожертвованные верующими в дар особо почитаемой в храме иконе Николая Чудотворца — среди похищенного крестики и цепочки.

Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчине на вид 35-40 лет, его рост около 170-175 см, темные короткие волосы. Вор был одет в черную куртку, темную кофту и светлые джинсы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками преступника.

До этого воры проникли в комнату пенсионера в петербургской коммуналке и украли икону 19-го века. Потерпевший оценил материальный ущерб в 208 тысяч рублей.

Ранее стала известна судьба цыгана, укравшего икону из челябинского храма во время крещения.