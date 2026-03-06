Из-за застрявших в Иране фур в России возникнет дефицит помидоров

Более 1,5 тыс. водителей-дальнобойщиков из России не могут покинуть Иран из-за военных действий в регионе. Из-за прерванных перевозок в северо-кавказском федеральном округе России может начаться дефицит фруктов, сообщает Telegram-канал Mash

«Наши везли в Тегеран зерно, крупу и муку. Обратно — овощи и фрукты. Со слов водителей, если их не выпустят в ближайшее время, продукты испортятся. А это сотни миллионов убытка. Плюсом — в СКФО может начаться дефицит помидоров, лимонов, грейпфрутов, винограда, перцев, черешни», - отмечается в публикации.

По данным Mash, российские водители скопились в городе Астара, который расположен на основном торговом маршруте вблизи границы с Азербайджаном. Около 100 фур были пропущены через границу в ночь с 5 на 6 марта, еще 1400 ожидают возможности проезда. Из-за того, что в регионе заглушается интернет и мобильная связь, застрявшие в Иране российские водители не могут связаться с посольством.

