Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

«Избавиться от мертвецов». Стало известно, зачем Трамп затеял избирательную реформу

Политолог Дудаков: Трамп нанесет удар по демократам реформой избирательного права
Jonathan Ernst/Reuters

Закон «О спасении Америки», который президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social, может помочь бороться с демократами, которые привыкли полагаться на всевозможные «махинации» в ходе выборов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Этот законопроект на самом деле был разработан достаточно давно, но сейчас республиканцы активно пытаются протащить его в палату представителей, чтобы потом выдвинуть на рассмотрение в сенате. Перспективы его принятия остаются туманными, учитывая, что законопроект полностью перекроет демократам возможность пользоваться их привычными махинациями на выборах», — пояснил политолог.

По его мнению, законопроект действительно мог бы позволить усилить контроль за электоральными процессами в США.

«Трамп стремится ограничить возможности голосования по почте, которое и предоставляет огромное поле для махинаций. Почтовое голосование будет возможно только в случае уважительных причин. Таким образом республиканцы фактически избавятся от всех проголосовавших мертвецов, нелегальных мигрантов и других манипуляций. Также законопроект обязывает все штаты заставлять избирателей показывать удостоверение личности при голосовании. Сейчас в 14 штатах это делать не нужно», — пояснил американист.

Американист пояснил, что демократы выступают против нововведений, потому что именно они пользуются этими манипуляциями и фальсификациями. Однако Дудаков не считает, что Трампу все-таки удастся полностью реализовать законопроект до промежуточных выборов в конгресс, а после этого, в случае победы демократов, сделать это будет уже невозможно.

Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social закон «О спасении Америки», который вводит ряд ограничений в избирательной системе и социальной сфере.

Ранее Трамп заявил, что США хотят хорошего лидера для Ирана.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!