«Избавиться от мертвецов». Стало известно, зачем Трамп затеял избирательную реформу

Закон «О спасении Америки», который президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social, может помочь бороться с демократами, которые привыкли полагаться на всевозможные «махинации» в ходе выборов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Малек Дудаков.

«Этот законопроект на самом деле был разработан достаточно давно, но сейчас республиканцы активно пытаются протащить его в палату представителей, чтобы потом выдвинуть на рассмотрение в сенате. Перспективы его принятия остаются туманными, учитывая, что законопроект полностью перекроет демократам возможность пользоваться их привычными махинациями на выборах», — пояснил политолог.

По его мнению, законопроект действительно мог бы позволить усилить контроль за электоральными процессами в США.

«Трамп стремится ограничить возможности голосования по почте, которое и предоставляет огромное поле для махинаций. Почтовое голосование будет возможно только в случае уважительных причин. Таким образом республиканцы фактически избавятся от всех проголосовавших мертвецов, нелегальных мигрантов и других манипуляций. Также законопроект обязывает все штаты заставлять избирателей показывать удостоверение личности при голосовании. Сейчас в 14 штатах это делать не нужно», — пояснил американист.

Американист пояснил, что демократы выступают против нововведений, потому что именно они пользуются этими манипуляциями и фальсификациями. Однако Дудаков не считает, что Трампу все-таки удастся полностью реализовать законопроект до промежуточных выборов в конгресс, а после этого, в случае победы демократов, сделать это будет уже невозможно.

Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсети Truth Social закон «О спасении Америки», который вводит ряд ограничений в избирательной системе и социальной сфере.

