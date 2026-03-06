Стало известно, сколько заработал Гуменник после выступления на Олимпиаде

Правительство Петербурга выплатит Гуменнику 350 тысяч рублей за 6-е место на ОИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить денежную премию российскому фигуристу Петру Гуменнику после выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Спортсмен получит почти 350 тысяч рублей «за достижение высоких спортивных результатов на Олимпийских зимних играх».

Также премию в размере 57 471,27 рублей получит шорт-трекист Иван Посашков. Соответствующие суммы будут выплачены и тренерам обоих спортсменов.

Петр Гуменник является чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России и бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup. На Олимпиаде 2026 года фигурист набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Илья Малинин стал лауретом премии «За честную игру» на Олимпийских играх-2026.