Молодую жительницу ДНР задержали за передачу данных украинской разведке

ФСБ: в ДНР задержали 18-летнюю девушку по подозрению в шпионаже для Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 18-летнюю жительницу Донецкой народной республики по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, жительница Волновахи установила контакт с представителями Главного управления Министерства обороны Украины через мессенджер Telegram.

Девушка передавала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, расположении административных зданий на территории Волновахского муниципального округа, а также информацию о местных жителях и представителях региональных молодежных организаций. По версии следствия, эти данные могли использоваться для дальнейшего вовлечения людей в противоправную деятельность.

Накануне жительницу Запорожской области приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в июле 2023 года 67-летняя жительница села Плодородное Михайловского района с помощью мобильного приложения украинского банка перевела деньги со своего счета на нужды украинских военных.

Ранее в Москве арестовали мужчину за подготовку терактов и публичное оправдание терроризма.

 
