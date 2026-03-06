Размер шрифта
Китаец нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота

SCMP: в Китае мужчина нашел в желудке утки 10 грамм золота
В Китае мужчина нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота, пишет South China Morning Post.

Житель деревни в уезде Лунхуэй по фамилии Лю приобрел утку для забоя, но, разделывая птицу, нашел в ее желудке несколько частиц желтого металла. Экспресс-тест, проведенный путем сжигания, подтвердил, что находка является настоящим золотом. Общий вес драгоценности составил около 10 граммов, что по текущему курсу равняется $1800.

По словам мужчины, утка росла на свободном выгуле у реки Чэньшуй, которая имеет богатую историю золотодобычи. Лю предположил, что птица склевала речной песок или ил, содержащий золотоносные частицы. Организм утки не смог переварить металл, и тот накапливался в желудке. Интересно, что отец Лю счел находку добрым предзнаменованием на грядущий год.

Впрочем, пользователи cети отнеслись к истории скептически. В ответ на запросы СМИ сотрудники Бюро природных ресурсов уезда заявили, что для подтверждения подлинности самородков необходима профессиональная экспертиза. При этом чиновники не исключают вероятности такой находки: они напомнили, что в прошлом году местные жители во время промывки песка в той же реке находили фрагменты золота весом более 10 граммов.

Как пишут СМИ, река Чэньшуй в 1970–1990-х годах была эпицентром неофициальной золотой лихорадки, пока власти не запретили частную добычу. Согласно законодательству КНР, все недра принадлежат государству, однако определить правовой статус золота, уже побывавшего в желудке птицы, оказалось сложно. В местной администрации пояснили, что вопрос о праве собственности на «утиное золото» пока остается открытым.

Ранее в Осаке мужчина пожертвовал администрации 21 килограмм золота на ремонт водопроводов.

 
