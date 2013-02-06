Умер самый длинный кот

Сотни фанатов отправляют свои соболезнования на страницу кота Стьюи в соцсети Facebook: в возрасте восьми лет самый длинный кот в мире скончался от лимфосаркомы.

Кот породы мэйн-кун, проживавший в американском штате Невада, попал в книгу рекордов Гиннесса в 2010 году, сообщает британский телеканал Skynews. Длина Стьюи (полное его имя Маймэйнс Стюард Джиллиган) от кончика носа до последней ворсинки хвоста составляла 1 метр 23 сантиметра. Кроме того, его хвост был длиннее, чем у какой бы то ни было домашней кошки.

Год назад ветеринары поставили ему диагноз «рак». Самого длинного кота в мире лечили химиотерапией, и медики думали, что Стьюи идет на поправку, но затем обнаружили, что лимфосаркома вновь прогрессирует. Больше кота-рекордсмена не стали мучить, и остаток жизни он провел в кругу любящей семьи. «Я знала, что, несмотря на борьбу, его конец был уже совсем близок, — рассказала убитая горем хозяйка кота Робин Хендриксон. — Мне просто оставалось дать ему возможность наслаждаться отведенным временем в комфортной домашней обстановке».

Несмотря на тяжелую болезнь, незадолго до смерти Стьюи принял участие в Международной выставке кошек в Портленде (штат Орегон). «Он отлично показывал себя на шоу, даже пребывая не в добром здравии, — сказала организатор выставки Валери Хортон. — Ему нравилось находиться на сцене, потому что он любил публику. Всегда любил». «Стьюи всегда был общительным котом, любил встречаться с новыми людьми, — добавила Хендриксон. — Я благодарна за то, что его судьба тронула сердца многих людей». Она напомнила, что сам Стьюи был одним из любимцев волонтеров сертифицированной терапии, посещавших дома престарелых.