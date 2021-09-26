Врач Чернышева рассказала об эффективном способе избавления от храпа

Врач-сомнолог Милена Чернышева рассказала mk.ru, как сделать подушку, которая поможет избавиться от храпа.

Медик посоветовала добавить к наполнителю подушки растения, которые способствуют крепкому сну. К таким травам относятся корень валерианы, вереск, мелисса, шалфей, чабрец и мята.

«Правда, надо помнить, что в редких случаях возможна аллергическая реакция на эти растения. Если наблюдается зуд в области лица и шеи или хочется чихать, значит, вам подходят не все травяные подушки», — добавила специалист.

Кроме того, в статье отмечаются целебные свойства других наполнителей. Так, гречка обладает ортопедическим эффектом, пустырник успокаивает, душица тонизирует, шишки хмеля расслабляют.

Ранее заслуженный врач России, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов назвал неочевидные причины, по которым клонит в сон в течение дня.