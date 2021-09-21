Ученые: наличие старших сестер увеличивает выживаемость слонят

Зоологи выяснили, как на слонов влияет наличие у них братьев и сестер. Соответствующая статья была опубликована в Journal of Animal Ecology.

Исследователи из Финляндии, Великобритании и Мьянмы обнаружили, что братья и сестры азиатских слонов влияют на более молодое потомство до самого позднего возраста. Воспитание со старшими слонятами значительно увеличивает долгосрочную выживаемость особей, причем особенно значительный эффект оказывают старшие сестры.

«Наше исследование подтверждает, что отношения между братьями и сестрами формируют жизнь индивида, особенно у социальных видов вроде слонов, где совместное поведение имеет важное значение для развития, выживания и репродуктивного потенциала», – рассказывает Веране Бергер из Университета Турку (Финляндия), ведущий автор исследования.

Самки слонов, которые выросли со старшими сестрами, не только чаще выживали, но и приносили первое потомство в среднем на два года раньше, чем те, которые росли с братьями. Более раннее размножение ученые связывают с большим суммарным количеством детей за жизнь слона, что выгодно для популяции.

Напротив, самцы слонов, выросшие со старшими сестрами, выживали реже, чем те, которые росли с братьями, но зато быстрее набирали вес. Ученые предполагают, в этом сценарии что-то может побуждать слонят «жить ярко, умереть молодым», то есть развиваться быстрее ценой больших рисков.

Для исследования использовались слоны, ведущие полуневольный образ жизни в Мьянме. Днем их используют как рабочих животных, а ночью они предоставлены сами себе в лесу.