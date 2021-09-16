Новый туалет устанавливают в российском сегменте МКС

Российский космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле «Наука» на Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно из трансляции NASA, на которую ссылается РИА «Новости».

В агентстве уточнили, что Новицкий освободил отсек с туалетом от мешающих грузов и подсоединяет шланги к устройству.

«Нам главное сегодня в итоге дня АСУ (туалет - ред.) включить», — сказал космонавту специалист подмосковного Центра управления полетами.

Сейчас на МКС работают два туалета отечественного производства, которые установлены в российском и американском сегментах.

Ранее руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс заявила, что национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует использовать МКС до 2030 года.

В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы до 2028-го или даже до 2032 года.

Дмитрий Рогозин, в свою очередь, ранее сообщил, что специалисты «Роскосмоса» и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация МКС не создаст никаких больших проблем еще несколько лет. По его словам, «ресурс [МКС] у нас по 2025 год нормальный».