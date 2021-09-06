Во Владивостоке начнут исследования по чипированию

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создадут ресурсный центр инвазивных технологий — там будут проводить научно-исследовательские работы, в том числе по вживлению чипа в организм. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) Руслан Саркисов.

По словам Саркисова, в университете уже имеется база для работы. Запуск профильного медицинского центра планируется в течение года.

«Это будет комплексный медцентр в который будет входить как проведение операций, реабилитация, создание новых образцов, проведение научно-исследовательских работ по этому направлению. Например, вживление чипов в организм», — заявил он.

Саркисов уточнил, что планируемый объем финансирования проекта — до 350 млн рублей, он будет реализован реализован в инновационном научно-технологическом центре «Русский» на одноименном острове во Владивостоке.

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