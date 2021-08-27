Новая российская астрофизическая лаборатория будет запущена в космос после 2025 года

Новая российская астрофизическая лаборатория «Спектр-УФ» будет запущена в космос после 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Росатома».

«Спектр-УФ» («Ультрафиолет»)... Запуск: после 2025 года», — указано в информационных бюллетенях, которые «Росатом» распространил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

НПО им. Лавочкина, подведомственное Роскомосу, планирует выполнить работы по созданию космического телескопа к концу 2025 года. До этого, в 2016 году, на научно-исследовательские работы по этому проекту было выделено 2,9 млрд рублей.

Ранее сумма заключенного в 2021 году контракта между Роскосмосом и НПО им. Лавочкина составила почти 3,7 млрд рублей.

В 2019 году стало известно, что Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ».

Предполагалось, что из-за существенного (в 15 раз) сокращения бюджета космической отрасли, запуск телескопа в космос, по мнению руководителя проекта Бориса Шустова, в 2024 году станет невозможным.