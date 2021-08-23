НАСА отложило выход астронавтов в открытый космос

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отложило запланированный на вторник выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) из-за небольшой проблемы со здоровьем у астронавта Марка Ванде Хая, сообщается на сайте ведомства.

«Эта [медицинская] проблема не требует скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Совместно с ним в открытый космос должен выйти астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосиде. В НАСА уточнили, что следующая возможность выполнить выход появится после прилета на МКС американского грузового корабля Cargo Dragon 28 августа и двух выходов в открытый космос российских космонавтов.

Ранее НАСА отложил высадку на Луну американских астронавтов из-за неготовности скафандров. Речь идет о скафандрах серии Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), которые разрабатываются для программы «Артемида», нового полета человека на Луну. Задержка составит около 20 месяцев из-за их планируемой разработки, верификации и испытаний.

До этого был отложен запуск корабля Starliner из-за стыковки многоцелевого лабораторного модуля Роскосмоса «Наука», который успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции.