Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 78 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар будет стоить 78 рублей, евро — 91 рубль, юань — более 11 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук,
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«На днях курс рубля обновил многолетние максимумы к юаню и доллару, евро тоже был близок к годовому дну. Геополитическое потепление, высокие ставки, повышенный экспорт, низкий импорт и увеличенные лимиты продажи валюты по бюджетному правилу в комплексе поддержали курс нацвалюты. А потом начался отскок перепроданных инвалют. Сейчас курсы на 3% выше своего многолетнего минимума. Тенденция восстановления курсов иностранных валют может быть продолжена. На фоне высокой вероятности снижения ключевой ставки ЦБ в следующую пятницу до 16% ожидается дальнейшее ослабление рубля», — отметил Зельцер.

По его среднесрочному прогнозу, в начале 2026 года доллар будет стоить 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей.

По данным Investing.com, 10 декабря доллар стоил 76,3–77,7 рубля, евро — 88,8–90,3 рубля. Курс юаня на Мосбирже составлял более 10,9 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал курс доллара после заседания ЦБ.

