Трамп пригрозил президенту Колумбии

Трамп: президент Колумбии может стать «следующей целью» в борьбе с наркотрафиком

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил, что президент Колумбии Густаво Петро «станет следующей» целью Вашингтона в борьбе против контрабанды наркотиков, если он не примет соответствующие меры». Слова американского лидера приводит издание Politico.

«Колумбия производит много наркотиков. Там есть фабрики по производству кокаина, и они продают это в Соединенные Штаты», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что Петро «лучше одуматься».

«Он будет следующим скоро. Надеюсь, он слышит», — отметил он.

9 декабря Трамп заявил, что американская военная операция против поставщиков наркотиков может затронуть не только Венесуэлу, но также Мексику и Колумбию.

С сентября 2025 года силы США начали наращивать свое присутствие в Карибском регионе и наносить рядом с побережьем Венесуэлы удары по судам, которые, по мнению американских властей, связаны с контрабандой наркотиков. К 1 ноября в Карибском бассейне США сосредоточили группировку в 16 тысяч человек, писали СМИ. А в конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Также 24 ноября американские власти включили венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в список террористических организаций. По информации The Washington Post, это потенциально дает Пентагону основания для нанесения ударов по целям в Венесуэле, так как структуру, по информации Вашингтона, возглавляет президент Мадуро и его соратники.

