НАСА потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

Связь с исследующей атмосферу Марса космической станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) потеряна, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В пресс-релизе уточняется, что это произошло 6 декабря. До выхода на орбиту Марса все подсистемы космического аппарата работали нормально. Однако, когда MAVEN двигалась с темной стороны планеты, сеть дальней космической связи НАСА перестала фиксировать сигнал станции.

«Группы, отвечающие за космический аппарат и оперативное управление, расследуют возникшую аномалию, чтобы разобраться в ситуации», — говорится в заявлении.

Аппарат MAVEN был запущен в ноябре 2013 года и вышел на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Цель миссии — исследовать верхние слои атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействие с Солнцем и солнечным ветром для изучения процесса потери марсианской атмосферы в космосе. Это даст ученым представление об истории атмосферы и климате Красной планеты, наличии жидкой воды и ее обитаемости. Космический аппарат также служит ретрансляционной станцией связи для марсоходов на поверхности Марса.

