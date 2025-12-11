На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таиланд нанес авиаудары по позициям Камбоджи

ВВС Таиланда нанесли авиаудары по позициям камбоджийских войск
Bluebearwing/Shutterstock/FOTODOM

ВВС Таиланда нанесли авиационные удары по позициям военнослужащих Камбоджи в приграничных районах в ответ на артиллерийские обстрелы. Об этом сообщило таиландское Минобороны, передает «Интерфакс».

Военное ведомство подчеркнуло, что авиационным ударам на Камбодже подверглись только командные пункты, объекты управления беспилотными летательными аппаратами, склады оружия и боеприпасов.

Представитель Королевских ВВС Чаккрит Таммавичай заявил, что ВВС готовы также к проведению и операций в глубине Камбоджи, если разведка заявит о наличии непосредственной угрозы.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей начались 8 декабря 2025 года. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы в провинции Бурирам, а затем отказался от переговоров и решил проводить новые военные операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

