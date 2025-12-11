На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине включили в список критически важных объектов бани, рестораны и рынки

Украинские власти посчитали бани и рестораны критически важными предприятиями
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

Власти Украины внесли в реестр критически важных предприятий около трех тысяч бань, ресторанов и рынков. Об этом в интервью радиостанции NV заявил директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он пояснил, что в перечень объектов критической инфраструктуры включено свыше пяти тысяч разных предприятий. Среди них примерно три тысячи бань, саун, ресторанов и рынков, не имеющих ни малейшего отношения к критически важным предприятиям.

Омельченко подчеркнул, что эти объекты не только потребляют электрическую энергию, но и не платят за нее. Он выразил мнение, что между предпринимателями и местными властями имеются тесные взаимовыгодные связи.

9 декабря сообщалось, что более 70% столицы Украины осталось без света.

В этот же день директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украина исчерпала возможности для восстановления энергообъектов после ракетных ударов, запасов оборудования хватит лишь на два-три обстрела.

Ранее украинцев призвали готовиться к периодическим отключениям света зимой.

