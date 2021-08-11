Грузовой космический корабль Cygnus движется к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman вылетел с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния, США и движется к Международной космической станции, сообщается на сайте НАСА.

«Космический корабль направляется к Международной космической станции с более чем 8 200 фунтами научных исследований и груза», — говорится в сообщении.

В число перевозимых на борту Cygnus исследований входит 3D-принтер с использованием материала, имитирующего почву, обнаруженную на поверхности Луны, который может помочь определить возможность использования ее применения для строительства во время будущих миссий по исследованию космоса. Кроме того, на корабле находится система очистки воздуха от углекислого газа.

Захват корабля будет осуществлять астронавт НАСА Меган Макартур с помощью руки-манипулятора Canadarm 2, а помогать ему в этом будет астронавт Европейского космического агентства Томас Песке. Ожидается, что Cygnus прибудет на МКС 12 августа.

Это шестнадцатая миссия Northrop Grumman по доставке грузов на космическую. Корабль был запущен с ракетой-носителей Antares.

Предыдущая миссия завершилась 6 января. В октябре он доставил на орбиту новый туалет, экспериментальное устройство для получения питьевой воды из мочи, редис для космической теплицы и другие предметы.