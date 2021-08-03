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Ученые выяснили, где живут самые здоровые россияне

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Географы МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва) проанализировали показатели здоровья граждан различных частей нашей страны за последние три десятилетия и сравнили их с общемировыми. Расчеты авторов продемонстрировали, как выходили из кризиса 90-х россияне и что высокие значения ВВП в наших наиболее развитых регионах — отнюдь не показатель медицинского благополучия. Внутри страны наблюдается сильная неоднородность в системе здравоохранения, и без ее преодоления невозможно повысить качество жизни граждан. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal for Equity in Health.

Оценка здоровья населения служит объективным параметром того, насколько благоприятна та или иная страна, регион и город. На соответствующую статистику любят опираться политики, ученые и врачи в своих выступлениях; на нее ссылаются и простые граждане в спорах о том, кому и где жить хорошо.

Существует великое множество показателей здоровья, базовые среди них — продолжительность жизни и младенческая смертность. Вместе с тем в России пока нет официального индекса для его оценки, и ни один из существующих не используется при принятии решений.

«Еще в 2018 году вышел указ Президента России, где в приоритетах обозначено увеличение ожидаемой продолжительности жизни на пять лет к 2023 году и на семь — к 2030. В связи с этим необходимо модернизировать систему здравоохранения и мониторинга ее работы. Здесь не обойтись без математической формулы, которая позволила бы получать достоверные и сравниваемые цифры на основе официальных данных из разных регионов. Наша страна очень большая и нельзя подходить к вопросу халатно — это будет сродни вычислению средней температуры по больнице», — рассказывает Наталья Шартова, кандидат географических наук, старший научный сотрудник географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Один из авторов работы еще в конце прошлого века разработал оценочный интегральный индекс, который позволяет учитывать сразу несколько показателей. Суть его заключается в том, что все параметры нормируются на самое худшее в плане уровня здоровья значение и на максимальные отклонения от среднего. На основании официальных данных для базовых показателей здоровья, то есть продолжительности жизни и младенческой смертности, географы МГУ имени М. В. Ломоносова рассчитали индексы для регионов России и — для сравнения — всех стран мира. Также, чтобы оценить связь показателей здоровья и благосостояния, они использовали данные по ВВП. Анализ охватывал период начиная с 1990 года, когда политическая ситуация негативно повлияла на все сферы жизни стран постсоветского пространства.

Именно тогда, как демонстрируют расчеты, затяжной кризис сильно снизил показатели здоровья, и они два десятилетия оставались на довольно низком уровне. Авторы связывают это с болезнями сердечно-сосудистой системы, стрессом и так называемыми социальными причинами — криминалом, алкоголизмом и наркоманией. Это повлияло на то, что во многих регионах России нет статистически значимого роста продолжительности жизни, особенно в случае мужчин. Выходить из кризиса наша страна постепенно начала лишь в конце нулевых. В то же время проблемы экономики последнего десятилетия никак не отразились на показателях здоровья.

Данные по разным регионам России сильно отличаются. На протяжении десятилетий положительная тенденция сохраняется в основном в юго-восточной европейской части страны и в крупнейших городах — Москве и Санкт-Петербурге, — что приближает их по показателям к западным странам постсоветского пространства. Не так радужно на русском Севере и Дальнем Востоке: значения индекса оказались на уровне Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Впрочем, это не касается развитых нефтедобывающих территорий, которые, вероятно, перетягивают на себя не только материальное, но и медицинское снабжение.

Исследователи также обнаружили, что ВВП на душу населения, вместе с которым, как кажется, должен расти и уровень здравоохранения, в России оказался мало связан с результатом работы врачей. Наиболее развитые регионы по рассчитанным индексам здоровья можно было поставить в один ряд с такими странами как США, Катар и Китай, однако успехи в области здравоохранения не столь впечатляющие. Авторы работы связывают это с тем, что в России есть сильное расслоение как по доходам, так и по доступу к медицинской помощи и лекарствам.

«Наши результаты ярко демонстрируют, что прогресс в качестве жизни граждан невозможен без решения проблем внутри регионов. Фокус дальнейших исследований должен быть направлен на более глубокое понимание причин, в том числе исторических, формирующих подобную пространственную неоднородность в России. Не менее актуально выявление наиболее уязвимых территорий не только внутри регионов, но и внутри крупных городских агломераций, что невозможно без привлечения достоверных муниципальных данных», — подводит итог Наталья Шартова.

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