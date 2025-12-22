На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье против 17-летнего студента колледжа возбудили дело о теракте

СК РФ: несовершеннолетний из Подмосковья обвиняется в теракте на железной дороге
Виталий Белоусов/РИА Новости

Несовершеннолетнего жителя Московской области обвинили в совершении террористического акта на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ было возбуждено в отношении 17-летнего молодого человека.

«Установлено, что студент колледжа получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение», — говорится в заявлении.

Как выяснили следователи, несовершеннолетний согласился выполнить задание и 17 декабря текущего года совершил поджог релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями Жилево и Ступино в городском округе Ступино. Молодой человек снимал свои действия на телефон, чтобы впоследствии переслать запись кураторам.

«Обещанное денежное вознаграждение он не получил», — подчеркнули в СК.

Там отметили, что суд уже избрал жителю Подмосковья меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают проводить следственные мероприятия и устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее в Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки.

