Против бывшего мэра Ростова-на-Дону завели второе уголовное дело

На экс-главу администрации Ростова-на-Дону Логвиненко завели дело о взятке
Shutterstock

Следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн рублей в 2019 году», — говорится в сообщении.

В октябре сообщалось, что Логвиненко заподозрили в превышении должностных полномочий, было возбуждено уголовное дело. Чиновника задержали в тот же день.

В конце января этого года городская дума приняла досрочную отставку Логвиненко. Он работал в ростовской администрации с 2019 года, занимая различные должности. Мэром города он стал 23 октября того же года.

Тем временем на прошлой неделе в Ростовской области задержали еще одного экс-мэра. Бывший руководитель администрации города Волгодонск Юрий Мариненко был взят под стражу по подозрению в совершении мошеннических действий.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.

