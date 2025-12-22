Дипломат сообщил, что РФ и США обсуждают архитектуру безопасности в Европе

Постпред при ОБСЕ Буякевич: РФ и США обсуждают архитектуру безопасности в Европе

Москва и Вашингтон в рамках двусторонних контактов обсуждают в том числе архитектуру безопасности на европейском направлении. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

«Между Москвой и Вашингтоном действительно существуют каналы коммуникации. В рамках этих каналов обсуждаются вопросы архитектуры безопасности, включая европейское измерение. Это расширенный диалог», — сказал дипломат.

При этом он обратил внимание, что в данный момент в этом диалоге «фактически нет места для самой Европы».

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. РФ на встречах представлял специальный представитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника американского лидера Стивена Уиткоффа, зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Как рассказал Дмитриев, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второй встречи он отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию на Украине.

Уиткофф, в свою очередь, назвал проведенные в Майами переговоры продуктивными и конструктивными. Представитель США подчеркнул, что РФ по-прежнему полностью привержена достижению мира.

Ранее в Кремле рассказали, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины.