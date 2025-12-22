На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали, что осложняет вступление Украины в ЕС

Bloomberg: вступление Украины в ЕС требует более тонкого расчета
РИА Новости

Продолжающийся военный конфликт, огромные потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические особенности страны осложняют вступление Украины в Евросоюз. Поэтому заявка Киева «требует более тонкого расчета». Об этом пишет Bloomberg.

Издание подчеркивает, что «любое дальнейшее расширение ЕС должно осуществляться с осторожностью». В том числе касается это и Украины.

«Здесь ЕС нуждается в более гибком подходе, когда в приоритете будет углубление связей по существующим соглашениям в сферах торговли, энергетики, таможни и в согласовании нормативных актов. Все это заложит основу для полноправного членства Украины в ЕС в будущем», — отмечает Bloomberg.

При этом журналисты добавляют, что размеры Украины, ее промышленный потенциал и военная устойчивость однажды смогут сделать страну «стратегическим активом» ЕС.

Согласно текущей версии мирного плана США, Украину планируется принять в ЕС к 2027 году. Издание The Washington Post писало, что членство Украины в Евросоюзе поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

Ранее в Совфеде спрогнозировали крах Евросоюза.

