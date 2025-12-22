На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США

ТАСС: ликвидирована спецгруппа иностранного легиона ГУР Минобороны Украины
Reuters

В зоне СВО ликвидирована специальная группа иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

По словам собеседника агентства, среди уничтоженных наемников граждане США и Украины: Джонс Тай Вингейт, Закер Брайан Лионел, Балук Тарас Ярославович, Самсонов Максим Григорьевич.

В силовых структурах РФ рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает использовать элитный спецназ в качестве штурмовиков.

В начале декабря бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что украинская армия могла потерять около 10 тысяч иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции с начала 2022 года. По его словам, на территории страны сейчас несколько иностранных легионов: легион военной разведки, легион сухопутных войск и тд.

17 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что результатом возможного массового перевода иностранных наемников на Украине в штурмовые части после устранения интернациональных легионов станет не повышение боеспособности армии противника, а уход иностранцев и еще больший кадровый кризис.

Ранее в СМИ сообщили, что интернациональные легионы ВСУ расформируют до конца 2025 года.

СВО: последние новости
