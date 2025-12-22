На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе назвали «политически радиоактивной» схему использования активов РФ

TEC: глава ЕК унизительно отказалась от идеи по использованию активов России
Virginia Mayo/AP

Европейской комиссии (ЕК) пришлось пойти на «глубоко унизительное» решение в ходе саммита Евросоюза — отказаться от идеи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об экспроприации замороженных активов России. Об этом написал обозреватель Рафаэль Пинто Борхес в статье для журнала The European Conservative (TEC).

Фон дер Ляйен в сентябре этого года представила план использование активов РФ для выдачи кредитов Украине как «единственный жизнеспособный путь вперед», который в итоге потерпел неудачу. По мнению обозревателя, эта идея была «юридически хрупкой, политически радиоактивной».

Борхес отметил, что самый занимательный момент произошел в ходе общения главы ЕК с журналистами по итогам саммита ЕС. Когда ей задали прямой вопрос о том, является ли ее идея по российским активам политическим поражением, она ответила, что «все хорошо» и ушла.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что РФ для защиты интересов в ситуации с замороженными активами постарается найти юрисдикцию, которая будет независима от политических решений.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов.

