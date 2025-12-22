На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Республиканцы заподозрили ухудшение здоровья у Трампа

Daily Beast: здоровье Трампа вызвало подозрения из-за неуверенного схода с трапа
Кадр видео: Telegram-канал «RT News»

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа вызвало подозрения у его сторонников из-за его медленного схода с трапа самолета. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на видео активиста движения «Сделаем Америку снова великой» Пола Виллареала в соцсети Х.

Издание пишет, что республиканец вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням самолета.

На кадрах видно, как перед спуском вниз политик хлопает себя три раза ладонью по правой ноге, после чего, держась за поручень, медленно сходит со ступенек.

После спуска американский лидер вместе с охранниками садится в машину, через окно которого можно увидеть, как он берет бутылку с напитком, предположительно, с диетической колой.

В начале декабря Трамп обвинил ряд американских СМИ в клевете за публикацию материалов об ухудшении его здоровья, а также пригрозил принять против них санкции.

Американский лидер заявил, что успешно справляется с обязанностями главы государства и часто проходит медосмотры.

В The New York Times в конце ноября появился материал, в котором, в частности, говорилось, что 79-летнему Трампу становится сложнее поддерживать образ энергичного и активного политика. Журналисты писали, что республиканец якобы несколько раз задремал на мероприятиях в Белом доме, а также стал иногда пропускать выступления.

Ранее Белый дом представил результаты медицинского обследования Трампа.

Второй срок Трампа
