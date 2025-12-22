«Страшная трагедия»: в Башкирии люди разбились в массовом ДТП

В Альшеевском районе Республики Башкирия произошло серьезное ДТП с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Страшная трагедия случилось на трассе Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки. Там столкнулись «десятка», «Мазда» и фура», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, три человека, которые в момент аварии находились в отечественном автомобиле, а также пассажир Mazda получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил женщину с младенцем. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после произошедшего к младенцу подбегают очевидцы, поднимают ребенка и приносят пострадавшей женщине. Далее заметно, что на место ДТП приезжают правоохранители.

Ранее машина с матерью и ребенком попала под три фуры в Приморье.