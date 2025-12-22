На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области заметили «ряженых героев», обвешанных поддельными наградами

Ветеран СВО Топаз: в Ростовской области россияне прикидывались героями России
Алексей Майшев/РИА Новости

Экс-военнослужащий «Ахмата» Айказ Караманян из Сочи и член казачьего общества из Адлера Сергей Иваньков оказались участниками скандала с поддельными наградами, среди которых была липовая звезда Героя России. Об этом сообщил в Telegram-канале ветеран специальной военной операции Евгений Рассказов, известный под позывным «Топаз».

По словам Рассказова, Иваньков, заместитель главы адлерской ветеранской организации, возможно, участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии, однако к СВО имеет либо минимальное, либо никакое отношение.

Караманян, который ходил с ненастоящей звездой Героя, был президентом благотворительного фонда «Родина-мать». По версии Рассказова, он привел неполный список наград, многие из которых являются сувенирными. Среди них медали «За храбрость II степени», «Участнику СВО», «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик», «Георгиевский крест» I–IV степени, а также различные ордена и знаки участия в спецоперациях.

Член Общественной палаты Екатерина Колотовкина рассказала, что встретила трех мужчин в кафе под Ростовом и была поражена количеством и блеском их «геройских звезд» и нагрудных медалей. По ее словам, такого числа наград не видели даже ее спутники, которые реально участвовали в спецоперации.

По информации армянского издания «Ноев ковчег», Караманян некогда служил в спецназе, регулярно участвует в публичных мероприятиях и является наставником в российских школах. О его текущей службе в спецназе данных нет.

У замеченных Колотовкиной россиян также были видны орден Красной звезды (последний вручался в 1991 году), неофициальная медаль «Тыл фронту», доступная на маркетплейсах, и «герой казачества», имитирующая звезду Героя России. По словам общественницы, «ряженые герои» передвигались на автомобиле без номеров.

Ранее депутата из Пензы заподозрили в ношении чужих наград.

