Пожилая петербурженка продала четыре квартиры по «схеме Долиной и пытается вернуть их

Жительница Петербурга под действием мошенников продала четыре квартиры и решила оспорить все сделки. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, неизвестные угрожали 65-летней медработнице по имени Наталья уголовным делом якобы за переводы ВСУ с ее счета. После этого она якобы стала участницей спецоперации по поимке аферистов.

«Фейковые силовики пошли ва-банк: выставили ее квартиры на продажу и потребовали не препятствовать сделкам», – сообщается в публикации.

В беседах с новыми владельцами она заявляла, что хочет переехать к родственникам в Эстонию. За все квартиры пожилая петербурженка получила почти 31 миллион рублей.

Позже Наталья поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в суд. В рамках одного из дел суд признал сделку недействительной, решение еще не вступило в силу. Суды по остальным сделкам идут. Сама женщина на заседания не приходит.

