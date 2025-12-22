На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новые правила денежных переводов сочли риском очередной волны мошенничества

Экономист Григорьев: новые правила денежных переводов спровоцируют мошенников
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В России вступили в силу новые правила денежных переводов – теперь банки вправе запрашивать у клиентов, кому он собирается перевести средства. При малейшем подозрении банк может заблокировать операцию. Это сделано с целью предотвращения кражи средств мошенниками, однако потенциально может лишь увеличить такой риск, заявили эксперты в беседе 360.ru.

Говоря о законности новых требований, юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской отметил, что нормам это не противоречит, так как по ФЗ №115 банки могут запрашивать любую информацию по платежам, чтобы предотвращать отмывание средств или финансирование терроризма.

Для россиян, однако, такие требования будут психологически некомфортны, считает кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. По его мнению, в первую очередь важно уточнить норму, чтобы было понятно, начиная с какой суммы банки будут требовать дополнительную информацию.

«Это будет вызывать раздражение у части людей. Нужно ввести какой-то стандарт: что такое крупная сумма? Иначе понятие очень расплывчатое», — отметил экономист.

Он предупредил, что россияне будут воспринимать звонки от банков с подозрениями – будет непросто быстро удостовериться, что звонит не мошенник, а реальный специалист кредитной организации. Более того, такая практика чревата новой волной мошенничества, считает Григорьев.

«Эти уточнения наверняка станут источником того, что мошенники придумают новые схемы и будут действительно представляться сотрудники банков, звонящими по поводу перевода», — предупредил он.

Экономист также призвал заранее уточнить, как именно банк будет верифицировать данные, проверять слова клиента, степень родства и так далее. Люди могут вести беседу раздраженно, а сотрудник банка может счесть это подозрительным – все это сильно усложнит процесс денежных переводов, заключил он.

Напомним, депутат Госдумы Михаил Делягин новую меру о блокировке крупных денежных переводов назвал вмешательством в личную жизнь, но отметил обоснованность такой меры для борьбы с мошенниками. Он посоветовал россиянам иметь запас наличных, чтобы минимизировать общение с банками, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме удивились данным о проверке родства при переводах на карту.

