«Младенец упал на асфальт»: в Карелии на видео сняли жесткое ДТП

В Карелии на видео попало, как машина влетела в женщину с младенцем

В городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил женщину с младенцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Это произошло вчера на пересечении улиц Мерецкова и Володарского. Как видно на кадрах, женщина переходила дорогу, а водитель поворачивал на приличной скорости. От удара младенец упал на асфальт, а женщина отлетела на несколько метров», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после произошедшего к младенцу подбегают очевидцы, поднимают ребенка и приносят пострадавшей женщине. Далее заметно, что на место ДТП приезжают правоохранители.

В полиции сообщили, что в результате произошедшего пострадала 59-летняя женщина и младенец 2025 года рождения. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь на месте. За рулем автомобиля в момент столкновения находилась 22-летняя женщина.

