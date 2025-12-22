В Москве на парковке взорвался автомобиль, причиной могло стать СВУ

В московском районе Орехово-Борисово около 06:50 произошел взрыв автомобиля Kia Sorento. В результате переднюю часть машины разнесло на части.
За рулем был 56-летний водитель. Очевидец рассказал «Газете.Ru», что мужчина выжил, у него ожоги и контузия.
По информации Telegram-канала Shot, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно сработало, когда автомобиль начал движение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Первые кадры с места происшествия — в фотогалерее «Газеты.Ru».