Следком подтвердил, что на месте взрыва в Москве сработало СВУ

СК: на улице Ясеневой в Москве, где был убит генерал Сарваров, сработало СВУ
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве на улице Ясеневой, где погиб начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанил Сарваров, под одной из машин было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность причастности к организации преступления украинских спецслужб.

Ранее в Белгороде военный взорвал гранату в квартире.

